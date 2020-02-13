مدير “المرصد السوري”: قتلى قوات النظام أمس 8 فقط.. قتلوا في اشتباكات مع الفصائل الجهادية والمقاتلة بريف حلب الغربي الذي تقدمت فيه قوات النظام وسيطرت على ضاحيتين سكنيتين غرب طريق دمشق – حلب الدولي.. الأخبار الإعلامية التركية والتضخيم بأرقام قتلى قوات النظام غير صحيحة على الإطلاق.. والأمر يسير كالتالي الآن.. سيطر النظام السوري مع روسيا والإيرانيين بريف حلب الجنوبي على طريق دمشق – حلب الدولي ويتوسعون بالسيطرة غرب الطريق.. هناك كارثة إنسانية أكثر من 100 ألف نازح من ريف حلب الغربي خلال الـ 48 ساعة الفائتة.. المجتمع الدولي يستنكر ويندد.. الآن الكثير من الأطفال يبيتون في العراء.. لا يوجد إمكانية لإيجاد سكن وهناك صعوبة في التنقل إلى عفرين.. عندما نقول إن هناك أطفال ينامون ويموتون في العراء فهذا واقع وليست عواطف من أجل استجرار التعاطف الدولي.. ما يهمنا في “المرصد السوري” عملية النزوح الكبيرة جداً.. المدني لم يختر أن يقتل وأن يشرد.. ومن المستحيل أن يأتي المدني المشرد إلى جلاده ويذهب إلى مناطق النظام مهدداً بالقتل والاعتقال.. لا ثقة للمشردين بالنظام السوري والروس لأن هناك تجارب سابقة في دمشق وريف دمشق ودرعا وحمص وريف حمص حالات الاعتقال والتنكيل بالمدنيين الذين لا يزالون في هذه المناطق.

مدير "المرصد السوري": قتلى قوات النظام أمس 8 فقط.. قتلوا في اشتباكات مع الفصائل الجهادية والمقاتلة بريف حلب الغربي مدير "المرصد السوري": قتلى قوات النظام أمس 8 فقط.. قتلوا في اشتباكات مع الفصائل الجهادية والمقاتلة بريف حلب الغربي الذي تقدمت فيه قوات النظام وسيطرت على ضاحيتين سكنيتين غرب طريق دمشق – حلب الدولي.. الأخبار الإعلامية التركية والتضخيم بأرقام قتلى قوات النظام غير صحيحة على الإطلاق.. والأمر يسير كالتالي الآن.. سيطر النظام السوري مع روسيا والإيرانيين بريف حلب الجنوبي على طريق دمشق – حلب الدولي ويتوسعون بالسيطرة غرب الطريق.. هناك كارثة إنسانية أكثر من 100 ألف نازح من ريف حلب الغربي خلال الـ 48 ساعة الفائتة.. المجتمع الدولي يستنكر ويندد.. الآن الكثير من الأطفال يبيتون في العراء.. لا يوجد إمكانية لإيجاد سكن وهناك صعوبة في التنقل إلى عفرين.. عندما نقول إن هناك أطفال ينامون ويموتون في العراء فهذا واقع وليست عواطف من أجل استجرار التعاطف الدولي.. ما يهمنا في "المرصد السوري" عملية النزوح الكبيرة جداً.. المدني لم يختر أن يقتل وأن يشرد.. ومن المستحيل أن يأتي المدني المشرد إلى جلاده ويذهب إلى مناطق النظام مهدداً بالقتل والاعتقال.. لا ثقة للمشردين بالنظام السوري والروس لأن هناك تجارب سابقة في دمشق وريف دمشق ودرعا وحمص وريف حمص حالات الاعتقال والتنكيل بالمدنيين الذين لا يزالون في هذه المناطق. Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, February 13, 2020