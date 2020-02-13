قصف صاروخي تركي على مواقع النظام في سراقب وغرب حلب.. وتراجع حدة المعارك على محاور غرب طريق M5

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان هدوءا نسبيا تشهده محاور القتال بريفي حلب وإدلب، باستثناء قصف صاروخي متبادل بين الحين والآخر تنفذه نقاط المراقبة التركية المنتشرة في محيط سراقب على مواقع سيطرة قوات النظام، بالتزامن مع قصف صاروخي تنفذه قوات النظام على مواقع الفصائل المنتشرة في محيط مدينة سراقب أيضا.

كما رصد “المرصد السوري” قصفا صاروخيا نفذته “القوات التركية” المتمركزة في “الفوج 46” في ريف حلب الغربي، استهدف مواقع قوات النظام في بلدة كفر حلب غرب حلب، دون معلومات عن وقوع خسائر بشرية، في حين نفذت مقاتلات روسية عدة ضربات جوية استهدفت خلالها أطراف بلدة كفرناها بريف حلب الغربي.