مدير “المرصد السوري”: عائلة سورية توفيت نتيجة اختناق في مدفأة بدائية في خيمة للنازحين من جبل الزاوية.. هناك بعض الحالات بدأت تصل إلى المشافي نتيجة البرد القارس وعدم وجود التدفئة.. قبل قليل كان هناك قصفا من قبل القوات التركية على تمركزات قوات النظام في سراقب وريف حلب الغربي.. قوات النظام تريد الوصول إلى الأتارب.. ولكن أعتقد أن الأمر صعب أقله الآن نتيجة وجود طوق من قبل القوات التركية في محيط الأتارب ولأن جنوب تلك المنطقة مكتظ بالنازحين.. الأتارب أُفرغت بشكل كامل من سكانها.. ذهبوا إلى عفرين وتمكنت روسيا من تأمين طريق دمشق – حلب الدولي.. بالنسبة للاتفاقيات التركية – الروسية في المرحلة الأولى إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه وقبلت تركيا بأن تسيطر الشرطة المدنية التابعة للنظام لاحقاً على كامل هذا الطريق.. سيكون هدف الروس والنظام تحقق.. وبعد ذلك سيقول أردوغان إنه أعاد قوات النظام العسكرية عن جبهات القتال.. هناك معلومات أن الكثير من الميليشيات الموالية للنظام ما تعرف بـ”الفرقة 25″ ميليشيات القاطرجي بدأت تفر من جبهات القتال نتيجة مقتل الكثير من عناصر قوات النظام منذُ الـ20 من الشهر الفائت وحتى اللحظة.. في ريف حلب الغربي كان هناك خسائر فادحة من قوات النظام نتيجة المقاومة الشرسة في بعض المناطق.. في خان العسل فقط هناك نحو 40 قتيل من قوات النظام خلال أمس وأمس الأول.. بالنسبة لتركيا وحديثها عن مقتل 55 من قوات النظام و100 أمس الأول هذا رقم ليس حقيقي.. اليوم 12 عنصراً من محافظة دير الزور فروا إلى مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” كي لا يزج فيهم بهذه المعارك.. في درعا أيضا أحد عناصر المصالحات قال إنه لا يريد أن يعود إلى الجبهة لأنه دخل في معركة وقُتل الكثير من رفاقه في الفرقة 25.. هناك أيضا خسائر بشرية في صفوف المجموعات الجهادية والمقاتلة.. وحالات النزوح مستمرة بشكل كبير وبعض من النازحين يبيتون في العراء بسبب عدم توفر أماكن سكنية

مدير "المرصد السوري": عائلة سورية توفيت نتيجة اختناق في مدفأة بدائية في خيمة للنازحين من جبل الزاوية مدير "المرصد السوري": عائلة سورية توفيت نتيجة اختناق في مدفأة بدائية في خيمة للنازحين من جبل الزاوية.. هناك بعض الحالات بدأت تصل إلى المشافي نتيجة البرد القارس وعدم وجود التدفئة.. قبل قليل كان هناك قصفا من قبل القوات التركية على تمركزات قوات النظام في سراقب وريف حلب الغربي.. قوات النظام تريد الوصول إلى الأتارب.. ولكن أعتقد أن الأمر صعب أقله الآن نتيجة وجود طوق من قبل القوات التركية في محيط الأتارب ولأن جنوب تلك المنطقة مكتظ بالنازحين.. الأتارب أُفرغت بشكل كامل من سكانها.. ذهبوا إلى عفرين وتمكنت روسيا من تأمين طريق دمشق – حلب الدولي.. بالنسبة للاتفاقيات التركية – الروسية في المرحلة الأولى إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه وقبلت تركيا بأن تسيطر الشرطة المدنية التابعة للنظام لاحقاً على كامل هذا الطريق.. سيكون هدف الروس والنظام تحقق.. وبعد ذلك سيقول أردوغان إنه أعاد قوات النظام العسكرية عن جبهات القتال.. هناك معلومات أن الكثير من الميليشيات الموالية للنظام ما تعرف بـ"الفرقة 25" ميليشيات القاطرجي بدأت تفر من جبهات القتال نتيجة مقتل الكثير من عناصر قوات النظام منذُ الـ20 من الشهر الفائت وحتى اللحظة.. في ريف حلب الغربي كان هناك خسائر فادحة من قوات النظام نتيجة المقاومة الشرسة في بعض المناطق.. في خان العسل فقط هناك نحو 40 قتيل من قوات النظام خلال أمس وأمس الأول.. بالنسبة لتركيا وحديثها عن مقتل 55 من قوات النظام و100 أمس الأول هذا رقم ليس حقيقي.. اليوم 12 عنصراً من محافظة دير الزور فروا إلى مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" كي لا يزج فيهم بهذه المعارك.. في درعا أيضا أحد عناصر المصالحات قال إنه لا يريد أن يعود إلى الجبهة لأنه دخل في معركة وقُتل الكثير من رفاقه في الفرقة 25.. هناك أيضا خسائر بشرية في صفوف المجموعات الجهادية والمقاتلة.. وحالات النزوح مستمرة بشكل كبير وبعض من النازحين يبيتون في العراء بسبب عدم توفر أماكن سكنية Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, February 13, 2020