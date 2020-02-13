بعد نقل المئات منهم إلى جبهات القتال.. هروب نحو 12 عنصر من ميليشيا “القاطرجي” الموالية للنظام إلى مناطق سيطرة “قسد”

علم “المرصد السوري”، عبر مصادر موثوقة، أن نحو 12 عنصر من ميليشيا “القاطرجي” التابعة لـ”الفرقة 25″ بمحافظة دير الزور، فروا إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية عبر نهر الفرات، بسبب تخوفهم نتيجة مقتل الكثير من عناصر قوات النظام على جبهات القتال في ريفي حلب وإدلب.

جدير بالذكر أن ميليشيا “القاطرجي” تأسست لحماية شركات رجل الأعمال السوري المعروف باسم “القاطرجي” الموالي للنظام وأنه لا علاقة لها بالقتال، وانضم لها المئات من أبناء محافظة دير الزور، إلا أن قادة الميليشيا أخلوا بالاتفاق ونقلوا المئات منهم إلى جبهات القتال بريفي حلب وإدلب.