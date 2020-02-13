“القوات التركية” تنتشر في بلدة الجينة تزامنا مع قصف جوي من “المقاتلات الروسية” على مناطق في ريف حلب الغربي

13 فبراير,2020
أقل من دقيقة

رصد “المرصد السوري” انتشار للقوات التركية مدججة بالأسلحة الثقيلة من راجمات صواريخ ودبابات وآليات ثقيلة في بلدة الجينة بريف حلب الغربي، في حين نفذت “المقاتلات الروسية” عدة غارات جوية استهدفت محيط الفوج 46 التي تتمركز بداخله “القوات التركية” وكفرناها وأبين سمعان في ريف حلب الغربي.

وكان “المرصد السوري” قد رصد، يوم أمس، دخول رتل تركي جديد من معبر كفرلوسين باتجاه منطقة “خفض التصعيد”، بينما بلغ مجموع الآليات التي دخلت منطقة “خفض التصعيد” أكثر من 200، تحمل معدات عسكرية ولوجستية ودبابات. وأفادت مصادر “المرصد السوري” بأن الجيش التركي ينشئ نقطة عسكرية جديدة على طريق “الجينة – الأتارب” بريف حلب الغربي.

ورصد “المرصد السوري” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، وصول أكثر من 1650 شاحنة وآلية عسكرية تركية إلى الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة نحو 6500 جندي تركي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

13 فبراير,2020

أضرار مادية بانفجار سيارة مفخخة في بلدة “سلوك” الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا

13 فبراير,2020

دوريات تابعة لـ”فرع الأمن السياسي” تداهم مدينة قدسيا غرب دمشق وتعتقل عددا من الشبان لأسباب مجهولة

13 فبراير,2020

بعد نقل المئات منهم إلى جبهات القتال.. هروب نحو 12 عنصر من ميليشيا “القاطرجي” الموالية للنظام إلى مناطق سيطرة “قسد”

13 فبراير,2020

الأوضاع الكارثية تفتك بالنازحين.. مصرع عائلة بأكملها بسبب غاز المدفأة وطفلة تموت بردا بسبب ظروف والدها