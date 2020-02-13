أضرار مادية بانفجار سيارة مفخخة في بلدة “سلوك” الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا

13 فبراير,2020
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انفجرت سيارة مفخخة، اليوم، في المنطقة الصناعية في بلدة سلوك بريف تل أبيض شمال الرقة، الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا، ما تسبب بوقوع أضرار مادية كبيرة دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 30 يناير/كانون الثاني الفائت، انفجار لغم أرضي خلال قيام “القوات التركية” بعملية نهب الحبوب لنقلها إلى الأراضي التركية من صوامع مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، ماأدى إلى مقتل سائقين اثنين أتراك وإصابة 5 آخرين جراح بعضهم خطيرة.

كان “المرصد السوري” رصد في 16 يناير الفائت، انفجارا عنيفا ضرب بلدة سلوك الواقعة بريف الرقة الشمالي والخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، ناجم عن سيارة مفخخة استهدفت مقراً لفصيل “أحرار الشرقية” في البلدة، ما أدى لمقتل 7 من الفصائل الموالية لتركيا بينهم قيادي بارز في أحرار الشرقية، بالإضافة لمقتل 3 من القوات التركية.

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