المرصد السوري لحقوق الانسان: مقتل نحو 10 من الميليشيات التابعة لتركيا في الحسكة

قُتل نحو 10عناصر من الفصائل الموالية لتركيا خلال الاشتباكات العنيفة التي وقعت ليلة أمس بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات سوريا الديمقراطية على محاور ريف تل تمر.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه رصد في منتصف ليل الأربعاء-الخميس 13 فبراير/ شباط، قصفا مدفعيا مصدره الفصائل الموالية لتركيا استهدف صوامع العالية جنوب رأس العين بريف الحسكة، إضافة إلى اشتباكات عنيفة على محاور تل تمر.

وأفاد بأن اشتباكات قد اندلعت عند منتصف الليل واستمرت لساعات في قرى العالية وليلان والعريش وتلة عويش والقاسمية وأم عشبة.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن تركيا نفذت قصفاً صاروخياً مكثفاً على مناطق في قرى أم الخير ومجيبرة الشرابيين ودردارة وتويلة بريف تل تمر، والتي تخضع لسيطرة قوات الجيش السوري والمجلس العسكري السرياني ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية.

المصدر:اليوم السابع