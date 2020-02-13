قوات النظام تلتقي بالقوات التركية في الفوج 46 في ريف حلب الغربي.. ونحو 90 ضربة جوية روسية تستهدف “خفض التصعيد”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، تقدمات جديدة حققتها قوات النظام والمسلحين الموالين لها في ريف حلب الغربي، حيث سيطرت على بلدة أورم الصغرى بعد سيطرتها الاخيرة على منطقة ريف المهندسين الثانية. وبذلك، تكون قوات النظام وصلت إلى محيط الفوج 46، الذي تتخذ منه القوات التركية قاعدة عسكرية لها.

وفي السياق ذاته، لا تزال الاشتباكات العنيفة تدور في محيط بلدة أورم الكبرى ومنطقة الرضوان، على محور آخر من الريف الغربي لحلب.

على صعيد متصل، نفذت الطائرات الحربية الروسية 88 غارة استهدفت معظمها محاور الاشتباكات وبلدات وقرى واقعة في ريف حلب الغربي.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، صباح اليوم، سيطرة قوات النظام على منطقة ريف المهندسين الأول وكفر جوم، في إطار سعيها لتأمين أوتوستراد دمشق-حلب الدولي M5.

وبذلك، تكون قوات النظام قد بسطت سيطرتها خلال الأيام القليلة الفائتة على 68 منطقة في ريفي حلب الجنوبي والغربي، وهي: (خان طومان ومستودعات خان طومان والخالدية ورجم وتلول حزمر وخربة خرص وتل الزيتون والراشدين الخامسة ومعراتا وزمار وجزرايا وعثمانية كبيرة وطلافح وتل تباريز ومحارم وخواري والقلعجية وخلصة وزيتان وبرنة والحوير وأباد وإعجاز والشيخ أحمد وتل كراتين ومزرعة الظاهرية والعاصرية ومكحلة ورسم الورد وأم عتبة وجب الكاس ورسم العيس ورسم صهريج وبانص والعيس وتل العيس والكسيبية والبوابية والطلحية وتل حدية والايكاردا والصالحية والبرقوم وكماري والزربة والكلارية وكفرحلب والقناطر وخربة جزرايا وميزناز والراشدين الرابعة وحي زيد وأبو شليم وتل كليرية وخان العسل وأربيخ وعرادة والشيخ علي وأرناز وريف المهندسين الأول وكفرجوم وأورم الصغرى)، ومواقع ونقاط وقرى أخرى في المنطقة.