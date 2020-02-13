في ظل تصاعد التوتر التركي – الروسي.. “الشرطة العسكرية الروسية” تسيّر دورية بمفردها في ريف عين العرب “كوباني”

أبلغت مصادر موثوقة المرصد السوري لحقوق الإنسان أن “القوات التركية” ألغت تسيير دورية مشتركة مع الشرطة العسكرية الروسية، كان من المقرر تسييرها في الريف الغربي لمدينة عين العرب “كوباني”، اليوم ، ما اضطر “القوات الروسية” لتسيير الدورية بمفردها.

ووفقاً لمصادر “المرصد السوري”، انتظرت الشرطة العسكرية الروسية برفقة عرباتها العسكرية لأكثر من ساعة أمام البوابة الحدودية بالقرب من قرية آشمة بريف عين العرب، إلا أن القوات التركية لم تحضر، حيث اضطرت الدورية الروسية المؤلفة من 4 عربات عسكرية للسير وفق خط الدورية المقرر بمفردها، وانطلقت من قرية آشمة وجالت قرى الريف الغربي وصولاً إلى حاجز “الأسايش” قرب منطقة الإذاعة. ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد التوتر الروسي – التركي، على خلفية قصف قوات النظام للنقاط التركية في إدلب ومقتل عدد من جنودها.