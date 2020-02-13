مدير “المرصد السوري”: العمليات العسكرية تتواصل في ريف حلب.. قوات النظام تقدمت اليوم في محيط طريق حلب-باب الهوى وسيطرت على بلدة أورم الصغرى وباتت على مشارف الفوج 46 الذي أنشأت فيه القوات التركية قاعدة لها.. قوات النظام تتقدم في ريف حلب الغربي وتحاول الالتفاف على المقاتلين المتواجدين غرب وشمال خان العسل من أجل قطع طرق الإمداد لهم وحصار مناطق شاسعة.. 88 غارة جوية روسية قصفت المنطقة.. وأعتقد أن تركيا لن تجرؤ على إسقاط الطائرات الروسية.. القوات التركية تتركز في محيط المناطق التي تقدمت إليها قوات النظام وتشكل طوق حولها.. تركيا أرسلت أكثر من 6 آلاف جندي إلى داخل الأراضي السورية.. كل ما نخشاه أن تكون هذه القوات من أجل القضاء على المجموعات الجهادية دون التطلع إلى مأساة الشعب السوري.. وثقنا 5 أشخاص فارقوا الحياة بسبب سوء وسائل التدفئة.. كما توفيت طفلة نتيجة البرد القارس

مدير "المرصد السوري": العمليات العسكرية تتواصل في ريف حلب مدير "المرصد السوري": العمليات العسكرية تتواصل في ريف حلب.. قوات النظام تقدمت اليوم في محيط طريق حلب-باب الهوى وسيطرت على بلدة أورم الصغرى وباتت على مشارف الفوج 46 الذي أنشأت فيه القوات التركية قاعدة لها.. قوات النظام تتقدم في ريف حلب الغربي وتحاول الالتفاف على المقاتلين المتواجدين غرب وشمال خان العسل من أجل قطع طرق الإمداد لهم وحصار مناطق شاسعة.. 88 غارة جوية روسية قصفت المنطقة.. وأعتقد أن تركيا لن تجرؤ على إسقاط الطائرات الروسية.. القوات التركية تتركز في محيط المناطق التي تقدمت إليها قوات النظام وتشكل طوق حولها.. تركيا أرسلت أكثر من 6 آلاف جندي إلى داخل الأراضي السورية.. كل ما نخشاه أن تكون هذه القوات من أجل القضاء على المجموعات الجهادية دون التطلع إلى مأساة الشعب السوري.. وثقنا 5 أشخاص فارقوا الحياة بسبب سوء وسائل التدفئة.. كما توفيت طفلة نتيجة البرد القارس Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, February 13, 2020