“قسد” تقتل وتأسر نحو 20 عنصرا من الفصائل الموالية لتركيا في هجوم على عدة محاور شرق الفرات

قُتل 7 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا وأُسر عنصرين آخرين، في هجوم شنته قوات سوريا الديمقراطية ليلة أمس على صوامع الشركراك ومحيطها في ريف الرقة.

ووثًق “المرصد السوري” مقتل 9 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا خلال الاشتباكات العنيفة ليلة أمس بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات “قسد” على محاور ريف تل تمر، حيث دارت اشتباكات عند منتصف الليل واستمرت لساعات في قرى العالية وليلان والعريش وتلة عويش والقاسمية وأم عشبة. ورصد “المرصد السوري” منتصف ليل الأربعاء-الخميس 13 فبراير/ شباط، قصفا مدفعيا مصدره الفصائل الموالية لتركيا استهدف صوامع العالية جنوب رأس العين بريف الحسكة، إضافة إلى اشتباكات عنيفة على محاور تل تمر.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، بلغ تعداد القتلى في صفوف قوات سوريا الديمقراطية والمجالس العسكرية وقوى الأمن الداخلي جراء قصف جوي وبري تركي واشتباكات مع القوات التركية والفصائل الموالية لها منذ بدء العملية العسكرية التركية عصر التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الفائت إلى 445، فيما وثق “المرصد السوري” مقتل 30 عنصرا من قوات النظام وإصابة آخرين جراء استهداف صاروخي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على محاور شمال غرب منبج وشرق بلدة عين عيسى في مواقع انتشار قوات النظام. وبلغ تعداد قتلى الفصائل السورية الموالية لـ”أنقرة” وقتلى الخلايا الموالية لتركيا خلال استهدافات واشتباكات مع “قسد” خلال الفترة ذاتها إلى 377 من بينهم 21 من خلايا موالية لـ”أنقرة” قتلوا في اشتباكات مع “قسد”، بالإضافة إلى مقتل 11 جنود أتراك حتى الآن خلال الاشتباكات والاستهدافات وسط معلومات عن قتلى أتراك آخرين على الحدود.