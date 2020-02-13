تزامنا مع قصف تركي.. الاشتباكات تتجدد بين القوات الكردية والفصائل الموالية لتركيا على محاور ريف حلب الشمالي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، تجدد الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الفصائل الموالية لتركيا والقوات الكردية، على محور “الدغلباش” غرب مدينة الباب بريف حلب الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

على صعيد متصل، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها قرى مرعناز ومالكية وشوارغة في ناحية شران بعفرين وقرى سموقة وسد شهباء وشيخ عيسى في مناطق الشهباء.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اشتباكات عنيفة اندلعت بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس بين “القوات الكردية” وفصائل من “الجيش الوطني” الموالي لتركيا على محور قرية كفر كلبين بريف حلب الشمالي، ما أدى إلى مقتل 3 عناصر من الجيش الوطني وجرح 5 آخرين، تزامنا مع قصف المدفعية التركية مواقع انتشار “القوات الكردية” وقوات النظام في مطار منغ العسكري ومحيط تل رفعت شمال حلب.