المرصد السوري لحقوق الانسان:قصف تركي لمواقع النظام في سراقب وحلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن القوات التركية قصفت بالصواريخ مواقع للقوات السورية الحكومية، في سراقب وغرب حلب.

وأوضح المرصد أن ذلك يأتي بالتزامن مع تراجع حدة المعارك على محاور غرب طريق M5 بعد عملية عسكرية بدأتها قوات الحكومة بدعم روسي كامل.

وأضاف أن هدوءا نسبيا تشهده محاور القتال بريفي حلب وإدلب، باستثناء قصف صاروخي متبادل بين الحين والآخر تنفذه نقاط المراقبة التركية المنتشرة في محيط سراقب على مواقع سيطرة قوات النظام.

ويأتي ذلك بالتزامن مع قصف صاروخي تنفذه قوات النظام على مواقع الفصائل المنتشرة في محيط مدينة سراقب أيضا.

وقال المرصد إنه رصد قصفا صاروخيا نفذته “القوات التركية” المتمركزة في “الفوج 46” في ريف حلب الغربي، استهدف مواقع قوات النظام في بلدة كفر حلب غرب حلب، دون معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وأفاد بأن مقاتلات روسية نفذت بضع ضربات جوية استهدفت خلالها أطراف بلدة كفرناها بريف حلب الغربي.

المصدر:em news