اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث الوضع في سوريا

من المقرر أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الوضع في سوريا، وذلك خلال الجلسة القادمة في 17 فبراير، حسبما أكد مصدر في أحد مؤسسات الاتحاد.

وقال المصدر: “سيتطرق الاتحاد الأوروبي إلى الوضع المأساوي في سوريا، خاصة في ضوء الأحداث الأخيرة في إدلب”، مضيفا: “سيثير مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي (جوسيب بوريل) مسألة الأزمة التي تتكشف في شمال غرب سوريا، حيث أدى الهجوم العسكري للنظام السوري وحلفائه إلى أزمة إنسانية، ومخاطر تقويض الاستقرار الإقليمي”.

وقد هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشن عملية عسكرية جديدة في إدلب في حال لم يوقف الجيش السوري هجومه على المسلحين هناك، كما أمهل أردوغان الجيش السوري حتى نهاية الشهر الجاري للانسحاب خلف نقاط المراقبة التركية في إدلب.

المصدر: نوفوستي+RT