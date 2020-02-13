اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث الوضع في سوريا

13 فبراير,2020
أقل من دقيقة

من المقرر أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الوضع في سوريا، وذلك خلال الجلسة القادمة في 17 فبراير، حسبما أكد مصدر في أحد مؤسسات الاتحاد.

وقال المصدر: “سيتطرق الاتحاد الأوروبي إلى الوضع المأساوي في سوريا، خاصة في ضوء الأحداث الأخيرة في إدلب”، مضيفا: “سيثير مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي (جوسيب بوريل) مسألة الأزمة التي تتكشف في شمال غرب سوريا، حيث أدى الهجوم العسكري للنظام السوري وحلفائه إلى أزمة إنسانية، ومخاطر تقويض الاستقرار الإقليمي”.

وقد هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشن عملية عسكرية جديدة في إدلب في حال لم يوقف الجيش السوري هجومه على المسلحين هناك، كما أمهل أردوغان الجيش السوري حتى نهاية الشهر الجاري للانسحاب خلف نقاط المراقبة التركية في إدلب.

المصدر: نوفوستي+RT

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

13 فبراير,2020

الأمم المتحدة: أكثر من 800 ألف سوري فروا من ديارهم بسبب هجوم تقوده روسيا

13 فبراير,2020

بعد غضب روسي.. تركيا: سنضرب حتى “النصرة”

أحد المصانع التابع لـ"مكتب شيبونوف لتصميم المعدات الهندسية"
13 فبراير,2020

واشنطن تفرض عقوبات على 3 شركات سلاح روسية

13 فبراير,2020

الناتو يطالب النظام بوقف عملياته في إدلب