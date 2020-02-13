بعد انتشارها في بلدة الجينة بريف حلب.. “القوات التركية” تتمركز في محيط معرة مصرين

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، تمركز قوات تركية على إحدى التلال الواقعة شرق مدينة معرة مصرين شمال شرق مدينة إدلب، حيث انتشرت مصفحات وحاملات جند للجيش التركي هناك.

ورصد “المرصد السوري”، اليوم، انتشارا للقوات التركية في بلدة الجينة بريف حلب الغربي.

ورصد “المرصد السوري” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، وصول أكثر من 1800 شاحنة وآلية عسكرية تركية إلى الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 6500 جندي تركي.