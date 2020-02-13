المرصد السوري لحقوق الانسان: 70 ألف نازح من ريف حلب خلال يوم واحد

أزمة النزوح متواصلة في شمال غرب سوريا، مع تصاعد حدة العمليات العسكرية هناك، إذ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بنزوح أكثر من 70 ألف مدني خلال 24 ساعة.

المرصد قال إن عمليات النزوح في مناطق متفرقة من ريف حلب الغربي الذي يكتظ بالنازحين من مختلف المناطق لا تزال مستمرة، نتيجة القصف المكثف برا وجوا من قبل روسيا والنظام السوري.

وبحسب إحصاءات المرصد، فإن العدد الإجمالي لتعداد النازحين ارتفع منذ مطلع ديسمبر كانون الأول الماضي إلى نحو 950 ألفاً من إدلب وحلب.

الاتحاد الأوروبي: التوترات بشمال غرب سوريا قد تؤدي لنزاع إقليمي أوسع

ومع تصاعد المواجهات بين قوات النظام السوري وحلفائه من جهة، والفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي وهيئة تحرير الشام الإرهابية من جهة أخرى، حذر وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل من تصاعد حدة الصدام، داعياً الأوروبيين لتعزيز قدرتهم على التأثير لتسوية النزاع في سوريا.

وخلال خطاب له أمام البرلمان الأوروبي، اعتبر بوريل، أن خطر التوترات بين النظام السوري وجيش الاحتلال التركي بسوريا، يمكن أن يؤدي إلى اندلاع نزاع إقليمي أوسع.

المسؤول الأوروبي أعرب عن خيبة أمله من عدم قدرة بروكسل على التأثير في النزاع السوري، مؤكداً سعيهم لحض كافة الأطراف على وقف الهجمات ضد المدنيين، والكف عن منع وصول المساعدات الإنسانية إليهم.

المصدر:قناة اليوم