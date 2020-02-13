المرصد السوري لحقوق الانسان:نزوح 100 ألف مدنى من قرى ريف حلب خلال الـ48 ساعة الماضية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم الخميس، إن “تعداد النازحين من ريف حلب الغربي خلال اليومين الماضيين تخطى 100 ألف شخص، بسبب العمليات العسكرية التي تشهدها المنطقة”.

ولفت المرصد السوري في بيان، إلى أن الكارثة الإنسانية تتواصل ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المقاتلة في محافظتي حلب وإدلب، في ظل تدني درجات الحرارة وموجة البرد التي تعصف بالمنطقة.

هذا ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار موجات نزوح المدنيين بأعداد كبيرة من مناطق ريف حلب الغربي، في ظل التقدم المتواصل لقوات النظام؛ حيث أصبحت مئات العوائل في العراء خلال الليلة الماضية ضمن مناطق في ريف إدلب الشمالي عند الحدود السورية مع لواء إسكندرون.

وفي مناطق ريف حلب الشمالي الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، في ظل العجز التام من قبل المنظمات الإنسانية عن احتواء ومساعدة الأعداد الهائلة من النازحين.

وبحسب إحصاءات المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن تعداد النازحين من إدلب وحلب منذ مطلع شهر ديسمبر الماضي ارتفع إلى نحو 980 ألف شخص.

المصدر:جريدة الانباء الالكترونية