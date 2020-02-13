تجدد الاشتباكات في ريف تل تمر بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات “قسد”

13 فبراير,2020
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Turkish-backed Syrian opposition fighters hold a position near the village of Hamran, northwest of the northern Syrian town of Manbij, on January 15, 2019. (Photo by Nazeer AL-KHATIB / AFP)

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، تجدد القصف المدفعي التركي على مناطق دادا عبدال وحرملة وربيعات ومناطق أخرى في ريف أبو راسين وأم الكيف في أرياف تل تمر، إثر محاولات تقدم واشتباكات على المحاور بين الفصائل الموالية لتركيا والمجلس السرياني، بعد ساعات من توقف القصف على تلك المناطق في صباح اليوم. 
كان “المرصد السوري” وثّق مقتل 7 عناصر من  الفصائل الموالية لتركيا وأُسر عنصرين آخرين، في هجوم شنته قوات سوريا الديمقراطية ليلة أمس على صوامع الشركراك ومحيطها في ريف الرقة. 
ووثًق “المرصد السوري” مقتل 9 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا خلال الاشتباكات العنيفة ليلة أمس بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات “قسد” على محاور ريف تل تمر، حيث دارت اشتباكات عند منتصف الليل واستمرت لساعات في قرى العالية وليلان والعريش وتلة عويش والقاسمية وأم عشبة. ورصد “المرصد السوري” منتصف ليل الأربعاء-الخميس 13 فبراير/ شباط، قصفا مدفعيا مصدره الفصائل الموالية لتركيا استهدف صوامع العالية جنوب رأس العين بريف الحسكة، إضافة إلى اشتباكات عنيفة على محاور تل تمر.

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