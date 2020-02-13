الأمم المتحدة: أكثر من 800 ألف سوري فروا من ديارهم بسبب هجوم تقوده روسيا

13 فبراير,2020
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قال متحدث باسم الأمم المتحدة يوم الخميس إن أكثر من 800 ألف سوري أغلبهم نساء وأطفال فروا من ديارهم بسبب حملة عسكرية سورية مدعومة من روسيا بشمال غرب سوريا منذ أول ديسمبر كانون الأول.

وقال ديفيد سوانسون لرويترز إن من المتوقع أن موجة النزوح الجماعي ”ستستمر على مدى الأيام المقبلة بتحرك الآلاف مع خروج مدن وبلدات بأكملها“ طلبا للأمان في مناطق قرب الحدود التركية.

وأضاف سوانسون ”من المفجع تجاوز عدد النازحين، وأغلبهم نساء وأطفال، 800 ألف“.

 

المصدر:رويترز

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