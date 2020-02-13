مدير “المرصد السوري”: نخشى أن يتحول النازحين إلى أرقام أمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة.. ما رصدناه أكثر من مليون نازح من محافظتي إدلب وحلب.. وهناك نحو 100 ألف نازح خلال الـ48 ساعة الفائتة يفترشون العراء في ظل الأجواء والبرد الشديد.. في إدلب توفيت عائلة داخل خيمة نتيجة التدفئة. وفي حلب توفيت طفلة نتيجة البرد.. قوات النظام تحاول الوصول إلى الأتارب وقطع الطريق مع عفرين التي تعد ملاذا للنازحين.. على الأمم المتحدة أن تدق ناقوس الخطر وأن تجبر روسيا على التوقف عن تشريد السوريين وتضمن عودة النازحين تحت وصاية دولية وليس تحت سلطة نظام الأسد.. كل يوم نتحدث عن هؤلاء النازحين وكأنهم أرقام فقط.. وآلاف منهم متواجدون بالعراء في إعزاز وعفرين وبالقرب من الحدود مع لواء إسكندرون.. ونشرنا صورا وأشرطة مصورة تظهر التغريبة السورية.. هناك منظمات سورية وعاملين مع منظمات يأخدون دعمهم من الأمم المتحدة.. يجب أن يكون هناك دعما سخيا لا متاجرة إعلامية بمأساتهم

مدير "المرصد السوري": نخشى أن يتحول النازحين إلى أرقام أمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة مدير "المرصد السوري": نخشى أن يتحول النازحين إلى أرقام أمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة.. ما رصدناه أكثر من مليون نازح من محافظتي إدلب وحلب.. وهناك نحو 100 ألف نازح خلال الـ48 ساعة الفائتة يفترشون العراء في ظل الأجواء والبرد الشديد.. في إدلب توفيت عائلة داخل خيمة نتيجة التدفئة. وفي حلب توفيت طفلة نتيجة البرد.. قوات النظام تحاول الوصول إلى الأتارب وقطع الطريق مع عفرين التي تعد ملاذا للنازحين.. على الأمم المتحدة أن تدق ناقوس الخطر وأن تجبر روسيا على التوقف عن تشريد السوريين وتضمن عودة النازحين تحت وصاية دولية وليس تحت سلطة نظام الأسد.. كل يوم نتحدث عن هؤلاء النازحين وكأنهم أرقام فقط.. وآلاف منهم متواجدون بالعراء في إعزاز وعفرين وبالقرب من الحدود مع لواء إسكندرون.. ونشرنا صورا وأشرطة مصورة تظهر التغريبة السورية.. هناك منظمات سورية وعاملين مع منظمات يأخدون دعمهم من الأمم المتحدة.. يجب أن يكون هناك دعما سخيا لا متاجرة إعلامية بمأساتهم Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, February 13, 2020