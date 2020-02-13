بتمهيد من المدفعية التركية.. الفصائل تشن هجوما معاكسا على مواقع قوات النظام وتستعيد عدة نقاط غرب حلب

شنت الفصائل المقاتلة والجهادية هجوما معاكسا على المواقع التي تقدمت إليها قوات النظام خلال اليوم في ريف المهندسين الثاني وأورم الصغرى، حيث تمكنت من استعادة عدة نقاط في المنطقتين، كما نجحت في اغتنام أسلحة وذخائر ودبابة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا تنفذه القوات التركية المتمركزة في منطقة “خفض التصعيد” استهدف مواقع وتمركزات قوات النظام في قرى ميزناز والشيخ علي بريف حلب الغربي، فيما قصفت قوات النظام محيط الفوج 46 وبالقرب من مناطق انتشار القوات التركية بريف حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.