الفصائل الموالية لتركيا تقصف مواقع قوات سوريا الديمقراطية شرق حلب

14 فبراير,2020
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قصفت الفصائل الموالية لتركيا المتمركزة في قرية الشيخ ناصر، مساء اليوم، قرية قورت ويران الواقعة جنوب غرب مدينة منبج بريف حلب الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.
كانت قوات سوريا الديمقراطية أحبطت، في 4 فبراير شباط، هجوما للفصائل الموالية لتركيا في محيط تلة الصيادة شمال غرب منبج، فيما قصفت الفصائل الموالية لتركيا بالأسلحة الثقيلة خط جبهة العريمة بمحيط قرية كورهيوك. ووثق “المرصد السوري” مقتل عنصر في قوات النظام قنصا على يد الفصائل الموالية لتركيا على محور التوخار.

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