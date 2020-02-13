تزامنا مع الاشتباكات العنيفة غرب حلب.. الطائرات الحربية الروسية تقصف منازل المدنيين وتصيب عائلة.. ونحو 125 غارة روسية تستهدف منطقة “خفض التصعيد”

14 فبراير,2020
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نفذت الطائرات الحربية الروسية غارات جوية استهدفت منازل في بلدة قبتان الجبل بالقرب من النقطة التركية بجبل عقيل غرب حلب، ما تسبب بإصابة عائلة كاملة بجروح.
وبذلك، يرتفع عدد الغارات من الطائرات الحربية الروسية استهدفت خلالها مناطق واسعة في ريف حلب ومدينة إدلب ومحور كبانة بريف اللاذقية إلى 124
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، سيطرة قوات النظام على منطقة ريف المهندسين الأول وكفر جوم وزهرة المدائن والشاميكو. وبذلك، تكون قوات النظام قد بسطت سيطرتها خلال الأيام القليلة الفائتة على 69  منطقة في ريفي حلب الجنوبي والغربي، وهي: (خان طومان ومستودعات خان طومان والخالدية ورجم وتلول حزمر وخربة خرص وتل الزيتون والراشدين الخامسة ومعراتا وزمار وجزرايا وعثمانية كبيرة وطلافح وتل تباريز ومحارم وخواري والقلعجية وخلصة وزيتان وبرنة والحوير وأباد وإعجاز والشيخ أحمد وتل كراتين ومزرعة الظاهرية والعاصرية ومكحلة ورسم الورد وأم عتبة وجب الكاس ورسم العيس ورسم صهريج وبانص والعيس وتل العيس والكسيبية والبوابية والطلحية وتل حدية والايكاردا والصالحية والبرقوم وكماري والزربة والكلارية وكفرحلب والقناطر وخربة جزرايا وميزناز والراشدين الرابعة وحي زيد وأبو شليم وتل كليرية وخان العسل وأربيخ وعرادة والشيخ علي وأرناز وريف المهندسين الأول وكفرجوم والشاميكو وزهرة المدائن)، ومواقع ونقاط وقرى أخرى في المنطقة.

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