القصف الإسرائيلي على منطقة مطار دمشق الدولي يودي بحياة 7 من الإيرانيين وقوات النظام

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان خسائر بشرية جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منطقة مطار دمشق الدولي قبيل منتصف ليل أمس الخميس، حيث قتل ما لا يقل عن 4 ضباط من الإيرانيين بالإضافة لمقتل 3 من قوات النظام بينهم ضابطين اثنين على الأقل، وذلك جراء الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت منطقة المطار بعد عملية استخباراتية، حيث جرى الاستهداف بعد وصول طائرة شحن لم يعلم بعد فيما إذا كانت وصلت من إيران أو من منطقة أخرى داخل الأراضي السورية.

وكان المرصد السوري رصد في السادس من الشهر الجاري، قصف إسرائيلي على مواقع لقوات النظام والمليشيات الموالية لإيران في اللواء 91 التابع للفرقة الأولى في محيط الكسوة، واللواء 75 في محيط المقيلبية غرب دمشق، ومواقع في منطقة جسر بغداد على طريق دمشق – حمص، والمطار الزراعي جنوب ازرع في محافظة درعا، قتل خلاله 23 شخصاً، هم: 15 من المليشيات الموالية لإيران بينهم 5 سوريين والبقية من جنسيات أجنبية من ضمنهم 3 إيرانيين على الأقل ممن قتلوا بالقصف الإسرائيلي على مواقع لهم بمحيط دمشق ودرعا، و8 من قوات النظام بينهم ضابط جراء القصف على مواقع تحوي بطاريات دفاع جوي بمحيط دمشق.