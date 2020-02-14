مدير المرصد السوري:: القصف الإسرائيلي أمس جاء بعد عملية استخبارتية كبيرة فالصواريخ الإسرائيلية جاءت بعد وصول طائرة شحن عسكرية إلى مطار دمشق الدولي مباشرة

مدير المرصد السوري:: الأزمة الإنسانية مستمرة بشكل كبير جداً، قوات النظام تواصل تقدمها بريف حلب الغربي حيث سيطرت على الفوج 46 الذي كانت تتمركز فيه القوات التركية أمس الأول، وأمس انسحبت منه على ما يبدو هناك اتفاقيات وكلام إعلامي وكذب على الشعب السوري من قبل تركيا، المدنيين يباتون بالعراء بشكل قطعي هناك اشرطة مصورة سينرشها المرصد السوري تظهر جزء من الكارثة الإنسانية حتى في المخيمات مع لواء اسكندرون وريف حلب الغربي وريف إدلب الشمالي الغربي، أي هناك مأساة للمدنيين الذين لا يجدون مأوى يأويهم من قصف الروس والنظام والأحوال الجوية السيئة، هؤلاء أصبحوا أرقام للتجارة من قبل منظمات دولية ورجب طيب أردوغان الضامن لعملية آستانة والذي لم يضمن حماية المدنيين بينما روسيا ضمنت تقدم نظام بشار الأسد وسيطرته على مناطق جغرافية واسعة واستعادته السيطرة على اتستراد دمشق – حلب الدولي على حساب تهجير مليون مدني سوري منذ شهر ديسمبر الفائت وحتى الحظة.

القصف الإسرائيلي أمس جاء بعد عملية استخبارتية كبيرة فالصواريخ الإسرائيلية جاءت بعد وصول طائرة شحن عسكرية إلى مطار دمشق الدولي مباشرة، وكما قلنا سابقاً هناك اختراق استخبارتي كبير لصالح إسرائيل داخل النظام والميليشيات الإيرانية كيف تتمكن اسرائيل من معرفة توقيت ومحتوى طائرة الشحن تلك، وقد تكون الطائرة نفسها هي التي استهدفت عندما دخلت أحد الحظائر في أطراف مطار دمشق الدولي، القصف تسبب بمقتل 4 ضباط من الحرس الثوري الإيراني و3 من قوات النظام بينهم ضابطان اثنان، ردة فعل النظام لم ولن تكون في الجولان السوري المحتل، الرد على المدنيين السوريين دائماً وأبداً.