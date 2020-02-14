مدير المرصد السوري: الغارات الإسرائيلية كان تنفيذها من فوق الجولان السوري المحتل، قُتل على إثرها 4 ضباط من الحرس الثوري الإيراني و3 سوريين بينهم ضابطين اثنين على الأقل

مدير المرصد السوري: هناك عملية استخباراتية إسرائيلية تم من خلالها معرفة توقيت الهبوط ونوع الشحنات، الغارات الإسرائيلية كان تنفيذها من فوق الجولان السوري المحتل، قُتل على إثرها 4 ضباط من الحرس الثوري الإيراني و3 سوريين بينهم ضابطين اثنين على الأقل أحدهم قائد طائرة شحن عسكرية التي وصلت إلى مطار دمشق الدولي قبل دقائق من القصف الذي استهدف إما الطائرة بشكل مباشر أو الشحنة التي كانت محملة وجرى استهداف آخر لسيارة انطلقت من المطار إلى منطقة السيدة زينب أي على مسافة بضعة كيلومترات. الدفاعات الجوية للنظام السوري حاولت التتصدي وهناك صواريخ حققت أهدافها.

مدير المرصد السوري: هناك عملية استخباراتية إسرائيلية تم من خلالها معرفة توقيت الهبوط ونوع الشحنات مدير المرصد السوري: هناك عملية استخباراتية إسرائيلية تم من خلالها معرفة توقيت الهبوط ونوع الشحنات، الغارات الإسرائيلية كان تنفيذها من فوق الجولان السوري المحتل، قُتل على إثرها 4 ضباط من الحرس الثوري الإيراني و3 سوريين بينهم ضابطين اثنين على الأقل أحدهم قائد طائرة شحن عسكرية التي وصلت إلى مطار دمشق الدولي قبل دقائق من القصف الذي استهدف إما الطائرة بشكل مباشر أو الشحنة التي كانت محملة وجرى استهداف آخر لسيارة انطلقت من المطار إلى منطقة السيدة زينب أي على مسافة بضعة كيلومترات. الدفاعات الجوية للنظام السوري حاولت التتصدي وهناك صواريخ حققت أهدافها. Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, February 13, 2020