مدير المرصد السوري: القصف الإسرائيلي استهدف دمشق ومحيطها بالقرب من مطار دمشق الدولي على ما يبدو هناك رغبة إسرائيلية في إيقاف مطار دمشق الدولي، القصف تم تنفيذه من فوق الجولان المحتل، الأهداف التي تم قصفها إيرانية تابعة للحرس الثوري الإيراني في محيط المطار حيث سمع دوي انفجار عنيف هناك، الضربات الإسرائيلية استهدفت المنطقة الممتدة من مطار دمشق الدولي حتى السيدة زينب، مضادات النظام حاولت التصدي للصواريخ الإسرائيلية، الغارات الفائتة قبل أيام خلفت خسائر بشرية كبيرة، كما هبطت إحدى الطائرات في مطار حميميم اضطراريا بعد أن جرى استهدافها من قبل المضادات السورية