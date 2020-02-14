مدير المرصد السوري: القصف الإسرائيلي أدى إلى تدمير مستودع ذخيرة تابعة للميليشيات الإيرانية في محيط مطار دمشق الدولي، انفجار شديد هز العاصمة دمشق، الدفاعات الجوية أسقطت عدداً من الصواريخ ولكن هناك انفجارين اثنين في محيط المطار ومنطقة السيدة زينب، إسرائيل تريد إنهاء الوجود الإيراني من جنوب سورية وهذا الاستهداف لن يكون الأخير.

إسرائيل تعلم أن في الجنوب السوري يوجد ميليشيات إيرانية بلباس آخر مثل المقاومة الشعبية لتحرير الجولان وميليشيات من “حزب الله” اللبناني، في الـ 6 من فبراير الجاري كان هناك استهداف إسرائيلي أسفر عن قتلى كثر من الإيرانيين والميليشيات الموالية لها بينهم 5 من الجنسية السورية و8 من قوات النظام بينهم ضابط برتبة لواء. يبدو إسرائيل ترغب في إيقاف عمل مطار دمشق الدولي وتعريض حركة الملاحة للخطر من خلال القصف المتكرر. هناك عملاء لإسرائيل يتم من خلالهم خطة نقل الأسلحة والإيرانيين بشكل مباشر. بينما النظام السوري لا يزال يقصف مناطق المعارضة ويقتل المدنيين في ريف حلب.