مدير المرصد السوري: القصف الإسرائيلي أسفر عن مقتل 4 ضباط من الحرس الثوري الإيراني و3 سوريين بينهم ضابطين اثنين على الأقل

14 فبراير,2020
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مدير المرصد السوري: القصف الإسرائيلي أسفر عن مقتل 4 ضباط من الحرس الثوري الإيراني و3 سوريين بينهم ضابطين اثنين على الأقل، والقصف كان بعد دقائق من وصول طائرة شحن عسكرية لانعلم إذا ما كانت وصلت من إيران أو من داخل الأراضي السورية كان على متنها ضباط إيرانيين، القصف استهدف منطقة مطار دمشق الدولي حيث سمع انفجار عنيف في هذه النقطة، وأيضاً دوى انفجار آخر في منطقة تبعد بضع كيلومترات من المطار بالقرب من السيدة زينب، ولا نعلم إذا ما كانت هذه الطائرات دخلت إحدى الهنكارات في حرم المطار لإفراغها من الحمولة.

لولا المعلومات الاستخباراتية لما تمكنت إسرائيل من القصف بدقة لمطار دمشق الدولي الذي تريد إسرائيل إخراجه عن العمل كونه يستخدم لنقل الأسلحة والشحنات الإيرانية، وهناك بعض الدول العربية بدأت بالتفكير بعودة طائراتها المدنية للعمل في مطار دمشق الدولي، في الـ 6 من الشهر الجاري كان هناك استهداف أدى لمقتل 23 شخصا بينهم 8 من قوات النظام أحدهم ضابط برتبة لواء وعناصر غير سورية من الميليشيات الموالية لإيران و5 من السوريين المواليين لإيران، اسرائيل بدأت تنفذ قصفها في سورية دون خوف من أحد وهي سوف تستمر حتى إنهاء الوجود الإيراني من جنوب سورية على الأقل، ولا نعلم إذا ما كان هناك تنسيق روسي-إسرائيلي في هذا القصف.

 

مدير المرصد السوري: القصف الإسرائيلي أسفر عن مقتل 4 ضباط من الحرس الثوري الإيراني و3 سوريين بينهم ضابطين اثنين على الأقل

مدير المرصد السوري: القصف الإسرائيلي أسفر عن مقتل 4 ضباط من الحرس الثوري الإيراني و3 سوريين بينهم ضابطين اثنين على الأقل، والقصف كان بعد دقائق من وصول طائرة شحن عسكرية لانعلم إذا ما كانت وصلت من إيران أو من داخل الأراضي السورية كان على متنها ضباط إيرانيين، القصف استهدف منطقة مطار دمشق الدولي حيث سمع انفجار عنيف في هذه النقطة، وأيضاً دوى انفجار آخر في منطقة تبعد بضع كيلومترات من المطار بالقرب من السيدة زينب، ولا نعلم إذا ما كانت هذه الطائرات دخلت إحدى الهنكارات في حرم المطار لإفراغها من الحمولة.لولا المعلومات الاستخباراتية لما تمكنت إسرائيل من القصف بدقة لمطار دمشق الدولي الذي تريد إسرائيل إخراجه عن العمل كونه يستخدم لنقل الأسلحة والشحنات الإيرانية، وهناك بعض الدول العربية بدأت بالتفكير بعودة طائراتها المدنية للعمل في مطار دمشق الدولي، في الـ 6 من الشهر الجاري كان هناك استهداف أدى لمقتل 23 شخصا بينهم 8 من قوات النظام أحدهم ضابط برتبة لواء وعناصر غير سورية من الميليشيات الموالية لإيران و5 من السوريين المواليين لإيران، اسرائيل بدأت تنفذ قصفها في سورية دون خوف من أحد وهي سوف تستمر حتى إنهاء الوجود الإيراني من جنوب سورية على الأقل، ولا نعلم إذا ما كان هناك تنسيق روسي-إسرائيلي في هذا القصف.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, February 13, 2020

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