مدير المرصد السوري:: الاستخبارات الإسرائيلية مخترقة للنظام السوري والإيرانيين بشكل كبير جداً، ما جرى هو أن طائرة شحن عسكرية وصلت قبيل منتصف ليل أمس إلى مطار دمشق الدولي، بعد وصول هذه الطائرة بدقائق بدأت الغارات الإسرائيلية على منطقة المطار

14 فبراير,2020
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مدير المرصد السوري:: الاستخبارات الإسرائيلية مخترقة للنظام السوري والإيرانيين بشكل كبير جداً، ما جرى هو أن طائرة شحن عسكرية وصلت قبيل منتصف ليل أمس إلى مطار دمشق الدولي، بعد وصول هذه الطائرة بدقائق بدأت الغارات الإسرائيلية على منطقة المطار، وأسفرت عن مقتل 4 ضباط إيرانيين و3 من قوات النظام بينهم ضابطان اثنان، لذلك عملية الاستهداف هذه تؤكد الخرق الاستخبارتي للنظام والإيرانيين، القتلى الإيرانيين في القصف هذا هم من ضباط الحرس الثوري الإيراني أي أنهم من القيادات النشطة في سورية، دفاعات النظام الجوية أسقطت عدة صواريخ خلال القصف، لكن هذا لا يعني أنها تصدت للضربات الإسرائيلية التي حققت أهدافها بتدمير شحنة أسلحة وقتل الضباط الإيرانيين، الشعب السوري يأمل أن يرد النظام السوري على القصف الإسرائيلي بقصف مماثل على مواقع إسرائيلية بالجولان المحتل، لا أن يرد بقصف المدنيين في إدلب وحلب ومناطق سورية مختلفة، دائماً نشاهد مع كل قصف إسرائيلي يكون الرد يكون على أبناء الشعب السوري فقط.

مدير المرصد السوري:: الاستخبارات الإسرائيلية مخترقة للنظام السوري والإيرانيين بشكل كبير جداً

مدير المرصد السوري:: الاستخبارات الإسرائيلية مخترقة للنظام السوري والإيرانيين بشكل كبير جداً، ما جرى هو أن طائرة شحن عسكرية وصلت قبيل منتصف ليل أمس إلى مطار دمشق الدولي، بعد وصول هذه الطائرة بدقائق بدأت الغارات الإسرائيلية على منطقة المطار، وأسفرت عن مقتل 4 ضباط إيرانيين و3 من قوات النظام بينهم ضابطان اثنان، لذلك عملية الاستهداف هذه تؤكد الخرق الاستخبارتي للنظام والإيرانيين، القتلى الإيرانيين في القصف هذا هم من ضباط الحرس الثوري الإيراني أي أنهم من القيادات النشطة في سورية، دفاعات النظام الجوية أسقطت عدة صواريخ خلال القصف، لكن هذا لا يعني أنها تصدت للضربات الإسرائيلية التي حققت أهدافها بتدمير شحنة أسلحة وقتل الضباط الإيرانيين، الشعب السوري يأمل أن يرد النظام السوري على القصف الإسرائيلي بقصف مماثل على مواقع إسرائيلية بالجولان المحتل، لا أن يرد بقصف المدنيين في إدلب وحلب ومناطق سورية مختلفة، دائماً نشاهد مع كل قصف إسرائيلي يكون الرد يكون على أبناء الشعب السوري فقط.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, February 13, 2020

 

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