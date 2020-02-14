مدير المرصد السوري:: القصف الإسرائيلي لا يتعلق بأي تقدم لقوات النظام ضمن الأراضي السورية، والمضحك هو أننا لا نجد أي رد للنظام السوري على إسرائيل سواء في الجولان المحتل أو فلسطين المحتلة، الرد يكون دائماً على أبناء الشعب السوري

14 فبراير,2020
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مدير المرصد السوري:: القصف الإسرائيلي لا يتعلق بأي تقدم لقوات النظام ضمن الأراضي السورية، والمضحك هو أننا لا نجد أي رد للنظام السوري على إسرائيل سواء في الجولان المحتل أو فلسطين المحتلة، الرد يكون دائماً على أبناء الشعب السوري، اليوم الغارات مستمرة بريف حلب الغربي والقصف الصاروخي مستمر أيضاً، ونشاهد منذ الـ 24 الشهر الفائت وإلى الآن آلاف الضربات الجوية والبرية على أبناء الشعب السوري تسببت بمقتل وجرح المئات وتهجير مئات الآلاف من المدنيين، لذلك نعيد ونقول النظام يجب أن يرد على إسرائيل وليس على أبناء الشعب السوري.

 

من المضحك أننا لا نجد أي رد للنظام السوري على إسرائيل سواء في الجولان المحتل أو فلسطين المحتلة، الرد يكون دائماً على أبناء الشعب السوري

مدير المرصد السوري:: القصف الإسرائيلي لا يتعلق بأي تقدم لقوات النظام ضمن الأراضي السورية، والمضحك هو أننا لا نجد أي رد للنظام السوري على إسرائيل سواء في الجولان المحتل أو فلسطين المحتلة، الرد يكون دائماً على أبناء الشعب السوري، اليوم الغارات مستمرة بريف حلب الغربي والقصف الصاروخي مستمر أيضاً، ونشاهد منذ الـ 24 الشهر الفائت وإلى الآن آلاف الضربات الجوية والبرية على أبناء الشعب السوري تسببت بمقتل وجرح المئات وتهجير مئات الآلاف من المدنيين، لذلك نعيد ونقول النظام يجب أن يرد على إسرائيل وليس على أبناء الشعب السوري.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Friday, February 14, 2020

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