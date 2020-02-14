في تمام الساعة الـ 11:15 مساءًا تقريبا وصلت طائرة شحن إيرانية إلى مطار دمشق الدولي ودخلت إلى هنكار في المطار جرى استهدافه من قبل إسرائيل

مدير المرصد السوري: في تمام الساعة الـ 11:15 مساءًا بتوقيت سوريا تقريبا وصلت طائرة شحن إيرانية إلى مطار دمشق الدولي ودخلت إلى هنكار في المطار جرى استهدافه من قبل إسرائيل وقتل قائد الطيارة وهو سوري الجنسية، وجرى استهداف سيارة فيها ضباط من "الحرس الثوري الإيراني" على طريق مطار دمشق الدولي – السيدة زينب ولكن لايعلم حجم هؤلاء القياديين، 7 الذين قتلوا 4 إيرانيين و 3 سوريين من طاقم الطائرة، للمفارقة كان هناك تشويش من قواعد عسكرية في دول الجوار في وقت الغارة الإسرائيلية، الانفجار كان ضخم جداً وهز العاصمة دمشق جرى استهداف شحنات ذخيرة، هناك معلومات استخباراتية، كيف تمكنت اسرائيل من معرفة توقيت وصول الطائرة وكيف جرى استهداف سيارة فور خروجها من المطار ، هناك خرق استخباراتي إسرائيلي، الشيء المحزن أن نظام بشار الأسد يرد على الغارات الإسرائيلية بقصف أبناء الشعب السوري.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Friday, February 14, 2020