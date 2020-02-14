أكثر من 25 شهيداً وجريحاً بقصف جوي روسي وبري على ريف حلب الغربي.. ومروحيات النظام تستهدف مناطق شمال حلب

14 فبراير,2020
أقل من دقيقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مجزرة نفذتها طائرات روسية بقصفها لقرية معراتا بالقرب من الأتارب في ريف حلب الغربي، ما أدى لاستشهاد 5 مدنيين بينهم طفلين ومواطنة، فيما وثق المرصد السوري استشهاد رجل وطفل جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، كما استشهدت مواطنة نازحة إلى بلدة قبتان الجبل بريف حلب الغربي جراء قصف جوي روسي على البلدة خلال الساعات الفائتة، فيما خلف القصف على معراتة الأتارب وقبتان الجبل إصابة ما لا يقل عن 18 شخص بعضهم في حالات حرجة مما يرشح ارتفاع في حصيلة الشهداء.

على صعيد متصل جددت الطائرات الحربية الروسية قصفها على محافظة إدلب، حيث استهدفت بعدة غارات مناطق في مدينة أريحا وحرش مصيبين ونحليا وحرش بسنقول بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، فيما تواصل الطائرات الروسية غاراتها المكثفة على مدينة الأتارب وأورم الكبرى وأبين ومناطق أخرى بريف حلب الغربي، وسط استمرار القصف الصاروخي المكثف على المناطق ذاتها، في حين ألقت مروحيات النظام براميل متفجرة على كل من باشمرا والشيخ عقيل والطامورة بريف حلب الشمالي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

14 فبراير,2020

للمرة الثانية خلال 3 أيام.. إسقاط مروحية تابعة للنظام السوري في أجواء ريف حلب الشمالي الغربي

14 فبراير,2020

عدسة المرصد السوري من منطقة حزانو ترصد خروج الأهالي والسكان في مظاهرة تنديداً بالعملية العسكرية للنظام السوري وروسيا في حلب وإدلب، كما خرجت مظاهرات حاشدة مماثلة في مناطق متفرقة من محافظة إدلب وريف حلب الشمالي

14 فبراير,2020

عدسة المرصد السوري من مدينة إدلب ترصد خروج أهالي وسكان المنطقة في مظاهرة تنديداً بالعملية العسكرية للنظام السوري وروسيا في حلب وإدلب

14 فبراير,2020

عدسة المرصد السوري ترصد الكارثة الإنسانية ضمن مخيم الكورنيش الواقع بالقرب من معرة مصرين في ريف إدلب