القوات التركية تواصل انتشارها في محافظة إدلب وتنشىء نقطة عسكرية جديدة في جبل الزاوية

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات التركية عمدت إلى إنشاء نقطة عسكرية جديدة لها في محافظة إدلب، حيث اتجه قسم من الرتل التركي الذي وصل منتصف الليلة الفائتة إلى منطقة دير سنبل بجبل الزاوية وبدأ بإنشاء وتشييد نقطة عسكرية هناك، وكان المرصد السوري رصد قبل ساعات استقدام القوات التركية لرتل عسكري جديد نحو الأراضي السورية، حيث دخل الرتل التركي المؤلف من نحو 100 شاحنة وآلية عسكرية بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمال مدينة إدلب، فيما كان المرصد السوري رصد يوم أمس، تمركزاً لقوات تركية على إحدى التلال الواقعة شرق مدينة معرة مصرين شمال شرق مدينة إدلب، حيث انتشرت مصفحات وحاملات جند للجيش التركي هناك. كما انتشرت القوات التركية يوم أمس أيضاً في بلدة الجينة بريف حلب الغربي.

ومع استمرار استقدام القوات التركية للأرتال العسكرية، رصد “المرصد السوري” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، وصول أكثر من 1900 شاحنة وآلية عسكرية تركية إلى الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 6500 جندي تركي.