نتنياهو حول الغارات على سوريا: “ربما كان ذلك سلاح الجو البلجيكي”

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعليق على تقارير اتهمت إسرائيل بشن غارات استهدفت محيط دمشق الليلة الماضية.

وقال نتنياهو في حديث مع إذاعة حيفا اليوم الجمعة: “لا أعلق على هذه العملية أو تلك. لا أدري ماذا جرى الليلة الماضية”، مضيفا: “ربما كان ذلك سلاح الجو البلجيكي”.

وتابع: “بعيدا عن أي صلة بالأحداث التي تفيد بها التقارير الواردة خلال اليوم الأخير، يمكنني فقط القول إن سياستنا العامة تتمثل في مواجهة إيران في سوريا”، مجددا الطرح أن إيران تشكل الخطر الأساسي بالنسبة لإسرائيل و”نعمل بشكل منهجي على منع تموضعها في سوريا”.

ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق أيضا، قائلا: “لا نعلق على تقارير صحفية أجنبية”.

المصدر:RT