بسبب انتقاده لعمليات السرقة وابتزاز المدنيين.. قائد فصيل موالِ لتركيا يقيل إمام مسجد في ناحية راجو بريف عفرين

14 فبراير,2020
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محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: علم “المرصد السوري” قيام العناصر المسلحة التابعة لفصيل ” أحفاد الرسول ” الموالي لتركيا و المسيطرين على قرية بعدنلي التابعة لناحية راجو في ريف مدينة عفرين شمال غرب حلب، على إقالة إمام و خطيب جامع القرية الذي ينحدر من منطقة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي وبأمر من قائد الفصيل، وتأتي عملية عزل إمام المسجد بسبب قيامه عدة مرات بدعوة العناصر المسلحة الموالية لتركيا إلى الإبتعاد عن عمليات السلب و النهب لممتلكات الأهالي و خطفهم، وتعتبر عملية الإقالة ليست الأولى بل سبقتها عدة إقالات في ناحية جنديرس لعدد من الخطباء في جوامعها

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