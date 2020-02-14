قوات تركية تنتشر في محيط أريحا على “M4” وتنشئ نقطة تركية جديدة في ريف حلب.. ورتل عسكري يدخل منطقة “خفض التصعيد”

أنشأت القوات التركية، اليوم، نقطة عسكرية جديدة بالقرب من بلدة “كفر كرمين” بريف حلب الغربي، حيث تمركزت مدفعية ذاتية الحركة ومصفحات في المنطقة، في حين دخل رتل عسكري من معبر كفرلوسين شمال إدلب يحمل دبابات ومدفعية. ويتألف الرتل من 75 شاحنة اتجهت إلى ريف حلب الغربي وإدلب، حيث انتشرت مصفحات ودبابات تركية في مدينة أريحا الواقعة على طريق حلب-اللاذقية الدولي.

وأنشأت القوات التركية، اليوم، نقطة عسكرية جديدة لها في منطقة دير سنبل بجبل الزاوية بريف إدلب.

كان “المرصد السوري” رصد أمس، تمركزاً للقوات التركية على إحدى التلال الواقعة شرق مدينة معرة مصرين شمال شرق مدينة إدلب، كما انتشرت القوات التركية أمس أيضاً في بلدة الجينة بريف حلب الغربي.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، وصول أكثر من 1975 شاحنة وآلية عسكرية تركية إلى الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 6500 جندي تركي.