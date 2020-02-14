حميميم: وزارة الدفاع التركية تزود أنقرة بمعلومات غير دقيقة عن إدلب

14 فبراير,2020
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أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن وزارة الدفاع التركية تزود القيادة التركية بمعلومات غير دقيقة عن الوضع في منطقة إدلب لوقف التصعيد.

وفي بيان صدر اليوم الجمعة، قال مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية ويتخذ من قاعدة حميميم بريف اللاذقية مقرا له: “تواصل وزارة الدفاع التركية نشر معلومات تزعم تكبد الجيش السوري الخسائر بضربات تشنها القوات التركية في منطقة إدلب لوقف التصعيد”.

وأضاف أن الجانب التركي أعلن على سبيل المثال، عن مقتل 63 عسكريا سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية في إدلب، مؤكدا أنه “لا صحة للتصريحات التي تفيد بتعرض القوات الحكومية السورية لـ”قصف” القوات التركية، ومقتل عناصر في الجيش السوري”.

ووصف المركز التصريحات التركية بأنها “غير مسؤولة”، وقال: “التصريحات غير المسؤولة من هذا القبيل، لن تؤدي إلا للتصعيد في إدلب واتخاذ قرارات متسرعة لا تلبي المصالح المشتركة لروسيا وتركيا”.

وأضاف: “نودّ الإشارة إلى أن موظفي وزارة الدفاع التركية، يتحملون مسؤولية تزويد قيادة بلادهم بمعلومات غير صحيحة حول الوضع في منطقة إدلب لوقف التصعيد”.

المصدر: RT

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