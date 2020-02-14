المرصد السوري لحقوق الانسان:7 قتلى من الحرس الثوري وقوات النظام بقصف اسرائيلي على دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بمقتل 7 من قوات الجيش السورى والحرس الثوري الإيراني، في القصف الإسرائيلي على سوريا.

وقال المرصد (مقره لندن) وفقا لقناة “العربية الحدث” الإخبارية، إن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع قرب مطار دمشق الدولي؛ ما أسفر عن مقتل 4 ضباط إيرانيين و3 سوريين.

وتصدت الدفاعات الجوية للجيش السوري، أمس، لقصف إسرائيلي فى سماء العاصمة دمشق مصدره الجولان ، فيما قال المرصد السوري إن القصف الصاروخي هو قصف إسرائيلى استهدف مخازن أسلحة في محيط دمشق.

وكانت قناة “العربية” أفادت فى خبر عاجل لها، أن المرصد السورى، قال إن قوات النظام تقترب من قاعدة عسكرية تركية فى ريف حلب الغربي.

المصدر:اليوم السابع