المرصد السوري لحقوق الانسان:7 قتلى من قوات النظام وإيران بالقصف الإسرائيلي

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، بسقوط 7 قتلى من قوات النظام والحرس الثوري الإيراني في القصف الإسرائيلي الذي استهدف بعض المواقع بمحيط مطار دمشق الدولي.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن في اتصال مع “العربية” و “الحدث”: “قتل في الغارات الإسرائيلية الليلية 7 مقاتلين، 3 من الجيش السوري و4 من الحرس الثوري الإيراني”، مشيراً إلى أن القصف طال “منطقة المطار”.

وحدد عبدالرحمن أن 4 ضباط إيرانيين بين قتلى الغارات الإسرائيلية على دمشق.

هذا وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قصفا إسرائيلياً استهدف مخازن أسلحة في محيط دمشق. وقال إن حجم الخسائر غير معروف حتى الآن.

المصدر:الوطن نيوز