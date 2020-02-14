مدير “المرصد السوري”: القوات التركية هي من أسقطت المروحية التابعة للنظام.. تركيا قالت إنها زودت المقاتلين بصواريخ مضادة للطيران.. ولكن إذا ما أعطيت فعلا فيجب ألا تكون لديها ضوابط وأن تسقط الطائرات الروسية التي استهدفت ذات المنطقة بعد أن حيدت الطائرات الحربية والمروحية التابعة للنظام عن القتال.. وهناك تحذيرات روسية لتركيا باستهداف طائراتها وهو ما سيقلب الموازين حينها على الفصائل والقوات التركية المتواجدة في سوريا.. الصواريخ المضادة للطيران تستطيع إصابة الطائرات الحربية أثناء تحليقها على علو منخفض.. تركيا انسحبت من الفوج 46 صباحا ونفذ المقاتلون هجوما عليه حينها.. وهي رسالة تحدي بين تركيا وقوات النظام.. تركيا لا تريد أن تتحمل مسؤولية إسقاط الطائرات وهي تنسبها إعلاميا للمعارضة على الأقل.. أردوغان قال قبل أيام إنه سوف يستهدف طائرات النظام بينما لم يعترف بإعطاء صواريخ للمعارضة لأن ذلك يشكل خطرا على مناطق مجاورة ويثير مخاوف أمريكا المتواجدة في شرق الفرات

مدير "المرصد السوري": القوات التركية هي من أسقطت المروحية التابعة للنظام مدير "المرصد السوري": القوات التركية هي من أسقطت المروحية التابعة للنظام.. تركيا قالت إنها زودت المقاتلين بصواريخ مضادة للطيران.. ولكن إذا ما أعطيت فعلا فيجب ألا تكون لديها ضوابط وأن تسقط الطائرات الروسية التي استهدفت ذات المنطقة بعد أن حيدت الطائرات الحربية والمروحية التابعة للنظام عن القتال.. وهناك تحذيرات روسية لتركيا باستهداف طائراتها وهو ما سيقلب الموازين حينها على الفصائل والقوات التركية المتواجدة في سوريا.. الصواريخ المضادة للطيران تستطيع إصابة الطائرات الحربية أثناء تحليقها على علو منخفض.. تركيا انسحبت من الفوج 46 صباحا ونفذ المقاتلون هجوما عليه حينها.. وهي رسالة تحدي بين تركيا وقوات النظام.. تركيا لا تريد أن تتحمل مسؤولية إسقاط الطائرات وهي تنسبها إعلاميا للمعارضة على الأقل.. أردوغان قال قبل أيام إنه سوف يستهدف طائرات النظام بينما لم يعترف بإعطاء صواريخ للمعارضة لأن ذلك يشكل خطرا على مناطق مجاورة ويثير مخاوف أمريكا المتواجدة في شرق الفرات Posted by ‎المرصد السوري‎ on Friday, February 14, 2020