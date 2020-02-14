المرصد السوري لحقوق الانسان:النظام يسيطر على الفوج46 بعد انسحاب الاتراك منها

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، إن الجيش السوري استعاد فجراً السيطرة على قاعدة عسكرية خسرها قبل أكثر من سبع سنوات، مشيرا إلى أن قاعدة الفوج46 تقع على بعد 12 كلم غرب مدينة حلب.

وأكد المرصد أن قوات تركية كانت موجودة في تلك القاعدة لكنها انسحبت منها الخميس. وأوضح أن “الأتراك انسحبوا من هذه القاعدة امس وكان هناك خلال الليل معارك عنيفة مع الفصائل والجهاديين. الأتراك كانوا هناك منذ عدة أيام”.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن “الآن النظام بحاجة إلى السيطرة على ارم الكبرى وكفر ناها من أجل تأمين حزام أمان لطريق الـ م5 دمشق حلب الدولي”.

المصدر:جريدة المدن الالكترونية