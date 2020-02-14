مدير “المرصد السوري”: استهداف قاعدة “حميميم” أصبح حدثا شبه يومي.. نحن نعلم أن هناك جهادي تركي يقوم بتجميع الطائرات المسيرة في منطقة جغرافية معينة بعد أن يجلبها من تركيا.. خلال الأسبوع الفائت كانت هناك عدة طائرات مسيرة استهدفت “حميميم”.. شاهدنا أخبار مضخمة عن استهداف اليوم رغم إنه لم يكن استهدافا مباشرا.. كما أن القاعدة تنصب دفاعات جوية تستهدف أي جسم يقترب منها.. جميع الاخبار التي تتحدث عن قتلى وانفجارات غير صحيحة.. هناك قتلى روس جراء استهداف غرفة عمليات على جبهات ريف حلب ولم تعترف بهم روسيا حتى الآن

مدير "المرصد السوري": استهداف قاعدة "حميميم" أصبح حدثا شبه يومي مدير "المرصد السوري": استهداف قاعدة "حميميم" أصبح حدثا شبه يومي.. نحن نعلم أن هناك جهادي تركي يقوم بتجميع الطائرات المسيرة في منطقة جغرافية معينة بعد أن يجلبها من تركيا.. خلال الأسبوع الفائت كانت هناك عدة طائرات مسيرة استهدفت "حميميم".. شاهدنا أخبار مضخمة عن استهداف اليوم رغم إنه لم يكن استهدافا مباشرا.. كما أن القاعدة تنصب دفاعات جوية تستهدف أي جسم يقترب منها.. جميع الاخبار التي تتحدث عن قتلى وانفجارات غير صحيحة.. هناك قتلى روس جراء استهداف غرفة عمليات على جبهات ريف حلب ولم تعترف بهم روسيا حتى الآن Posted by ‎المرصد السوري‎ on Friday, February 14, 2020