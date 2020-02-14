قصف جوي يستهدف ريف حلب.. وأكثر من 140 ضربة جوية تستهدف منطقة “خفض التصعيد”.. و33 قتيلا من قوات النظام والفصائل منذ منتصف ليل أمس

14 فبراير,2020
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عاودت الطائرات الروسية وطائرات النظام الحربية قصف مناطق في ريف حلب الغربي، بعد ساعات من الهدوء الحذر بعيد إسقاط الطائرة المروحية التابعة للنظام ، حيث استهدفت الغارات محيط الفوج 46 وجمعية الرضوان السكنية، فيما تواصل قوات النظام قصفها البري على المنطقة. 
وبذلك، يرتفع عدد غارات الطائرات الحربية الروسية التي استهدفت محيط الفوج 46 ومعراتا والأتارب وقبتان الجبل وجمعية الرضوان ومناطق أخرى في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي إلى 110. كما ارتفع عدد الغارات التي نفذتها طائرات النظام الحربية على ريفي إدلب وحلب إلى 33.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيدا من الخسائر البشرية منذ منتصف ليل أمس، خلال الهجمات والاشتباكات والقصف المتبادل في ريف حلب الغربي ومحيط الفوج 46، حيث ارتفع عدد قتلى قوات النظام إلى 14، بينما قتل 19 مقاتلا من الفصائل بينهم 12 عنصرا من الجهاديين.

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