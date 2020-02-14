انفجار عبوة ناسفة في مدرسة بعد زيارة وفد من “قسد” لبحث اتخاذها مقرا

14 فبراير,2020
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محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان::

دوى انفجار عنيف في “مدرسة كويدر” في قرية الحوايج بريف دير الزور، اليوم، نتيجة عبوة ناسفة زرعها مجهولون، بعد زيارة وفد من قوات “قسد” إلى المدرسة بهدف اتخاذها مقرا لهم، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.
ورصد “المرصد السوري” مقتل عنصرا من قوات النظام، في 12 فبراير/شباط، برصاص مجهولان في قرية الرز بريف دير الزور، بعد عودته من مناطق سيطرة النظام إلى قريته في ضمن مناطق نفوذ “قسد” عبر معبر الشحيل بريف دير الزور.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عملية اغتيال طالت عنصراً في صفوف قوات سوريا الديمقراطية بإطلاق النار عليه قرب “دوار العتال” عند أطراف مدينة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي. 

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