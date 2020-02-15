خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” تواصل نشاطها شرق دير الزور وتهاجم حاجزاً ومقراً لـ “قسد والآسايش” متسببة بخسائر بشرية

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: تواصل خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” نشاطها المكثف ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور، وفي سياق ذلك، رصد المرصد السوري هجومين اثنين نفذهما عناصر التنظيم، حيث استهدف الهجوم الأول حاجزاً لقسد في بلدة ذيبان شرق دير الزور، فيما استهدف الثاني مقراً لقوى الأمن الداخلي “الآسايش” في قرية الحوايج بريف ديرالزور الشرقي، ما أدى لمقتل عنصر من الآسايش ومعلومات عن مزيد من الخسائر البشرية.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 438 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 141 مدنيا، من بينهم 8 أطفال و5 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 292 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك