بإسناد ناري مكثف.. قوات النظام تحاول التقدم شمال مدينة حلب.. والطائرات الروسية تواصل ضرباتها الجوية على ريف حلب الغربي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار الاشتباكات العنيفة على محور الشيخ عقيل بالقطاع الشمالي من الريف الحلبي، بين قوات النظام والمليشيات الموالية لها من جهة، والفصائل ومجموعات جهادية من جهة أخرى، تترافق مع قصف مكثف وعنيف في هجوم من قبل الأول على مواقع الأخير، وسط ضربات جوية مكثفة تنفذها طائرات حربية روسية منذ ما بعد منتصف ليل الجمعة – السبت وحتى اللحظة، مستهدفة كل من محيط الأتارب وتقاد وجمعية السلوم وجمعية الرحال والسحارة وأطراف الفوج 111 بريف حلب الغربي، على صعيد متصل يسود الهدوء الحذر عموم محافظة إدلب.

وكانت قوات النظام سيطرت يوم أمس الجمعة على بلدة أورم الكبرى وجمعية الرضوان بريف حلب الغربي، بعد تمهيد جوي ومدفعي مكثف وبذلك، تكون قوات النظام قد بسطت سيطرتها خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة على 76 منطقة في ريفي حلب الجنوبي والغربي، وهي: (خان طومان ومستودعات خان طومان والخالدية ورجم وتلول حزمر وخربة خرص وتل الزيتون والراشدين الخامسة ومعراتا وزمار وجزرايا وعثمانية كبيرة وطلافح وتل تباريز ومحارم وخواري والقلعجية وخلصة وزيتان وبرنة والحوير وأباد وإعجاز والشيخ أحمد وتل كراتين ومزرعة الظاهرية والعاصرية ومكحلة ورسم الورد وأم عتبة وجب الكاس ورسم العيس ورسم صهريج وبانص والعيس وتل العيس والكسيبية والبوابية والطلحية وتل حدية والايكاردا والصالحية والبرقوم وكماري والزربة والكلارية وكفرحلب والقناطر وخربة جزرايا وميزناز والراشدين الرابعة وحي زيد وأبو شليم وتل كليرية وخان العسل وأربيخ وعرادة والشيخ علي وأرناز والمغير وريف المهندسين الأول وكفر جوم وزهرة المدائن والشاميكو وريف المهندسين الثاني ومنطقة دوار الصومعة وأورم الصغرى وأورم الكبرى وجمعية الرضوان والفوج 46)، ومواقع ونقاط وقرى أخرى في المنطقة.