قوات سوريا الديمقراطية تداهم ذيبان بدعم من التحالف الدولي وتعتقل 7 أشخاص بتهمة الانتماء إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: علم “المرصد السوري لحقوق الإنسان” من مصادر موثوقة أن قوات سوريا الديمقراطية وبدعم من طيران التحالف الدولي نفذت بعد منتصف ليل الجمعة-السبت، حملة دهم في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، اعتقلت على إثرها 7 أشخاص بتهمة “الانتماء والتعامل مع تنظيم الدولة الإسلامية”.

وكان “المرصد السوري” قد أشار في 31 يناير المنصرم، إلى أن قوات سوريا الديمقراطية وبدعم من طائرات “التحالف الدولي” نفذت حملة دهم في مدينة البصيرة شرق دير الزور، اعتقلت خلالها 4 شبان من المنتسبين السابقين لتنظيم “الدولة الإسلامية” بالإضافة لقيامهم باعتقال شاب منشق عن قوات النظام بسبب تحريضه على المظاهرات المطالبة بالنفط وتحسين الوضع المعيشي، كما قال أحد المدنيين أنه فقد مبالغ مالية بعد تفتيش عناصر من “قوات سوريا الديمقراطية” منزله.