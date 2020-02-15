بعد سيطرتها على كفرناها غرب حلب.. قوات النظام تؤمن حزام اتستراد دمشق – حلب الدولي بشكل كامل

قضى 4 أشخاص على الأقل جراء قصف جوي روسي استهدف قرية السحارة الواقعة بريف حلب الغربي، كما تسبب الاستهداف بسقوط جرحى بينهم عنصر من الدفاع المدني، كما قضى مقاتل متأثراً بجراح أصيب بها جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على مدينة جسر الشغور قبل أيام، على صعيد متصل رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تمكن قوات النظام من تأمين حزام اتستراد دمشق – حلب الدولي بشكل كامل، وذلك بعد سيطرتها على بلدة كفرناها غرب مدينة حلب عقب اشتباكات ومعارك عنيفة مع الفصائل ومجموعات جهادية بإسناد روسي مكثف وعنيف، كما سيطرت قوات النظام على بلدة معارة النعسان بريف إدلب عند الحدود الإدارية مع حلب، وفي السياق ذاته تتواصل الاشتباكات العنيفة على محور الشيخ عقيل بريف حلب الشمالي، بين الفصائل ومجموعات جهادية من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، تترافق مع قصف جوي وبري مكثف وعنيف، ما أدى لسقوط مزيداً من الخسائر البشرية في صفوف الطرفين، حيث قتل خلال القصف والاشتباكات اليوم ما لا يقل عن 18 مقاتل بينهم 12 من الجهاديين، كما قتل 11 عنصراً من قوات النظام والمليشيات الموالية لها.

وبذلك، تكون قوات النظام قد بسطت سيطرتها خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة على 77 منطقة في ريفي حلب الجنوبي والغربي، وهي: (خان طومان ومستودعات خان طومان والخالدية ورجم وتلول حزمر وخربة خرص وتل الزيتون والراشدين الخامسة ومعراتا وزمار وجزرايا وعثمانية كبيرة وطلافح وتل تباريز ومحارم وخواري والقلعجية وخلصة وزيتان وبرنة والحوير وأباد وإعجاز والشيخ أحمد وتل كراتين ومزرعة الظاهرية والعاصرية ومكحلة ورسم الورد وأم عتبة وجب الكاس ورسم العيس ورسم صهريج وبانص والعيس وتل العيس والكسيبية والبوابية والطلحية وتل حدية والايكاردا والصالحية والبرقوم وكماري والزربة والكلارية وكفرحلب والقناطر وخربة جزرايا وميزناز والراشدين الرابعة وحي زيد وأبو شليم وتل كليرية وخان العسل وأربيخ وعرادة والشيخ علي وأرناز والمغير وريف المهندسين الأول وكفر جوم وزهرة المدائن والشاميكو وريف المهندسين الثاني ومنطقة دوار الصومعة وأورم الصغرى وأورم الكبرى وجمعية الرضوان والفوج 46 وكفرناها)، ومواقع ونقاط وقرى أخرى في المنطقة.