انفجار دراجة نارية ملغمة في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل “درع الفرات” شمال شرق حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: سُمع دوي انفجار عنيف في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة “القوات التركية” وفصائل عملية “درع الفرات” شمال شرق حلب، تبين أنه ناجم عن دراجة نارية ملغمة انفجرت على طريق الباب – الراعي دون تسجيل وقوع خسائر بشرية. وكان “المرصد السوري” قد وثق في 10 فبراير الجاري، مزيداً من الخسائر البشرية جراء الانفجار العنيفة الذي ضرب مدينة عفرين صباح اليوم الاثنين، حيث ارتفع إلى 6 على الأقل تعداد الأشخاص الذين قضوا واستشهدوا جراء انفجار سيارة مفخخة على طريق راجو في المدينة، فيما لا يزال عدد الشهداء مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 23 جريح بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن شهداء آخرين.